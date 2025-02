Lanazione.it - Il Morellino di Scansano al Wine Paris 2025

(Grosseto), 2 febbraio- Il Consorziodisarà con 25 etichette di 16 aziende tra i protagonisti italiani die Vinexpo(Parigi, 10-12 febbraio), uno degli appuntamenti internazionali più rilevanti per il business e la promozione del vino e dei distillati. Il Consorzio sarà rappresentato in fiera sia dal presidente Bernardo Guicciardini Calamai sia dal direttore Alessio Durazzi. "e Vinexporappresenta un appuntamento internazionale fondamentale per il nostro Consorzio, che oggi vede un 25% di fatturato proveniente dall'export - spiega il presidente Bernardo Guicciardini Calamai - E' un palcoscenico diventato ormai irrinunciabile e un'occasione importante per consolidare la visibilità deldinei mercati esteri tradizionali e posizionarsi in quelli emergenti, rafforzando i rapporti con operatori, buyer e stampa specializzata".