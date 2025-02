Ilrestodelcarlino.it - ’Il mondo di là’ in scena a San Prospero

PaZo Teatro porta inoggi alle 17 all’Auditorium Volmer Fregni "Ildi là", uno spettacolo di Teatro Circo e musica dal vivo che viene proposto nell’ambito della stagione teatrale 2024-2025 di Tipì – Teatro partecipato. Adatto e pensato per un pubblico di bambini e delle loro famiglie, il testo suggerisce in modo fantastico e divertente importanti riflessioni sulla vita. Una corda qualunque, il confine tra ildi là e ildi qua. Ildi qua è ildella quotidianità, dove è meglio essere tutti uguali. Ildi là invece. Una bizzarra Cantastorie porterà i presenti nel suodi là, unabitato da buffi personaggi a testa in giù che, a bordo di un piccolo carrozzone mobile, mostreranno come i confini sono solo lì dove vogliamo vederli noi. Ideato e diretto da Amalia Ruocco, vede protagoniste Laura Bruni, Elisabetta Borille e Camilla Ferrari.