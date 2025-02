Ilrestodelcarlino.it - Il Monastero della Visitazione. Qui la Fondazione Sant’Orsola accoglierà i malati e le famiglie

Mettendo piede nel, il tempo sembra essersi fermato. Ci sono i segnipermanenza per 200 anni delle monache di clausura: i loro letti, le targhette con i nomi e le virtù cristiane assegnate, il mansionario, le regole per svolgere "le faccendine" e gli altri impegni di una vita fatta di devozione e semplicità. C’è unnascosto nel cuorecittà, risparmiato dalla frenesia moderna e dai problemi di un mondo che corre sempre più e riflette sempre meno. Un luogo sconfinato – 3.500 metri quadrati coperti, più un giardino di altri 3.000 – di cui i bolognesi non hanno mai sentito parlare, incastonato dietro mura di cinta alte otto metri, che nei secoli l’hanno protetto dallo sviluppo urbano. E che ora, grazie all’Arcidiocesi e a, diventerà una nuova comunità tra le sue radici spirituali e un futuro votato all’accoglienza.