Lettera43.it - Il mito di Ulisse al cinema, da Kubrick a Uberto Pasolini fino al nuovo progetto di Nolan

Leggi su Lettera43.it

Sui nostri schermi è appena uscito il film di, dal titolo Itaca -Il ritorno, incentrato sugli ultimi canti dell’Odissea omerica, quelli riguardanti lo sbarco dell’eroe a Itaca e la strage dei Proci. Più che altro, il film è una riflessione sull’istinto irrefrenabile verso la guerra e la violenza che affliggono l’umanità da sempre. In tale chiave, impossibile non pensare a Lo sguardo di, 1995, diretto dall’ormai dimenticato regista greco Theo Angelopulos, protagonista Harvey Keitel, magistrale riflessione epico-drammatica sul tema del viaggio come ritorno alle radici della civiltà, oltre ogni violenza e barbarie, in un’Europa lacerata dalla guerra lungo i territori della ex Jugoslavia. Il film sul cui set morì d’infarto Gian Maria Volontè, poi sostituito dal bergmaniano Erland Josephson.