Ilfattoquotidiano.it - “Il mio primo orgasmo al cinema. Quando Teddy Reno chiese la mia mano, papà lo buttò giù dalle scale”: Rita Pavone si racconta

L’infanzia in una famiglia umile, i primi successi, l’incontro con il grande amoresipagine del “Corriere della Sera”, senza tralasciare dettagli curiosi sugli anni addietro. Comesi rese conto di provare qualcosa per, che era diventato il suo manager: “Me ne accorsi, durante un viaggio in macchina, una ragazza del tour cominciò a leccargli un orecchio. Provai odio, ero gelosa. Non di lei, ma di lui. Me ne vergogno, feci in modo che l’impresario la scaricasse”.In Argentina il lorobacio, ma per due anni tennero tutto nascosto finché lui non ottenne il divorzio dalla moglie. La cantante però fu molto chiara: “Alle nozze voglio arrivarci illibata”. Una condizione dura da rispettare, sulla quale, oggi coach a “Ora o mai più”, dice: “Sapevo che un uomo della sua età avrebbe comunque fatto la sua vita, mica poteva restare così.