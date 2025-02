Inter-news.it - Il Milan di Conceicao si esalta nelle rimonte caotiche

Ildivive ancora di alti e bassi, che spesso costringono la squadra a ricercarenei finali di partita in cui si vedono praticamente tutti i giocatori spingersi in attacco.TATTICA – Ildiha come modulo di riferimento il 4-2-3-1.idee del tecnico più che un possesso costruito dal basso e insistito c’è una ricerca degli spazi verticali con movimenti e tagli e palloni giocati palla a terra. Per questo la squadra non si fa problemi a tenere un baricentro basso. Spesso i giocatori non stanno fissiloro posizioni ma si muovono alla ricerca di spazi (uno scambio frequente è quello tra Theo Hernandez che sale e Reijnders che invece scende sulla sinistra a impostare). In fase difensiva la squadra ha un atteggiamento aggressivo sul portatore di palla, con la ricerca del recupero alto.