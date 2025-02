Metropolitanmagazine.it - Il makeup di Chappell Roan è molto più che semplice beauty: è empowerment

non è solo una promessa del pop, è un’autentica forza creativa che sta riscrivendo le regole del genere. Con il suo stile super iconico e una voce che sa essere al tempo stesso graffiante ed emotiva, ha conquistato una fanbase affezionata, specialmente all’interno della comunità LGBTQIA+. E che oggi vedremo ai Grammy Awards. Ma oltre alla musica, c’è un altro elemento che rende la sua presenza unica: ilaudace, che non è solo estetica, ma un vero e proprio manifesto di identità e resistenza.Il significato dietro ilbianco di: dalla derisione all’affermazione di séPer, il make-up non è mai stato solo un dettaglio di scena. Il suo ormai iconico volto dipinto di bianco ha un’origine profonda, legata alla sua esperienza personale. Nel documentario Face of Music di Hulu, la cantante racconta il motivo dietro questa scelta estetica: un tempo, nella sua città natale, essere queer significava essere bersaglio di insulti.