Il maestro Peo Consonni | Questa pista è la mia vita

Pilota, meccanico, preparatore, collaudatore, costruttore. Giampiero “Peo”l’Autodromo di Monza l’ha vissuto in lungo e in largo, da monzese doc e da uomo che dei motori ha fatto la sua. "Sono passati 66 anni dalla prima volta in cui sono andato in Autodromo, con mio padre – rivela con una punta di emozione –, avevo 4 anni e mi portava ad assistere alla seconda Gara dei due Mondi del ’58. Da allora è stata la mia". Formatosi da giovanissimo come meccanico all’officina dei grandi piloti monzesi Tino e Vittorio Brambilla, quasi figure paterne per lui, nel 1973iniziò a gareggiare anche lui con le auto da corsa, prima nella Formula Monza poi dal 1977 nella Formula 3. Il suo più grande successo è stata la vittoria del campionato italiano di Formula 2000 nel 1981, ma diverse altre sono state le soddisfazioni.