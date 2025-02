Secoloditalia.it - Il libro. L’equivoco del sangue: un noir che illumina la storia dimenticata dell’Africa orientale italiana

Nel cuore, tra le strade polverose di Asmara e le sue architetture razionaliste, si consuma un delitto che non è solo un enigma da risolvere, ma uno specchio che riflette le contraddizioni di un’epoca. Giorgio Ballario, condel. La settima indagine del maggiore Aldo Morosini nell’Africa, conferma il suo talento nell’intrecciare una trama gialla avvincente con una ricostruzione storica impeccabile, in cui il colonialismo non è sfondo inerte, ma nervatura viva del racconto. Questo romanzo fa parte della collana pubblicata da Edizioni del Capricorno.Il delitto che scuote AsmaraDicembre 1937. Il duca d’Aosta, nuovo viceré d’Etiopia, è atteso nella capitale coloniale, ma il vero evento che sconvolge la città è l’omicidio di Samya, domestica eritrea della facoltosa famiglia Bouchard.