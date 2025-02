Il legno colpisce la tripletta mentre alberi difficili mettono in imbarazzo

Leggi su Justcalcio.com

2025-02-01 16:37:00 Il web non parla d’altro:Nottingham Forest ha prodotto un’esposizione incredibile a The City Ground, battendo Brighton 7-0 in Premier League.I padroni di casa non hanno mostrato misericordia, rimbalzando dalla recente sconfitta per 5-0 a Bournemouth.Chris Wood è stato un artista di spicco, con una superbaper portare il suo conteggio della stagione a 17 gol.Il suo primo è arrivato a metà del primo tempo, con la foresta che già mostrava dominio in possesso e premere Brighton in errori.Il secondo e il terzo gol di Wood sono arrivati ??nella seconda metà, quest’ultimo dal punto di rigore dopo il fallo spericolato di Tyriq Lamptey su Morgan Gibbs-White. Wood ha fatto cadere il calcio d’angolo in basso a destra, completando la suae sigillando una giornata memorabile sia per se stesso che per il club.