Lanazione.it - “Il latino? Dalla primaria“. Esperimento riuscito alla English School di Lucca

, 2 febbraio 2025 – Iluna lingua morta? Se anche fosse mai stato vero la seconda vita è alle porte. E a spalancarle con tutti gli onori è laPrimarydiche ha riportato sui banchi la lingua ufficiale dell’antica Roma. Dall’anno scolastico in corso (2024/25) infatti la scuoladel Gruppo Esedra Leading Education di Casali ha introdotto un modulo di avviamento alper la classe quinta. “Una decisione che segue la scelta fatta nel 2018 di inserire ilnell’offerta formativa della Scuola Media Internazionale, un orientamento oggi - spiega l’istituto lucchese - confermato anche dal Ministro Valditara, che ha di recente indicato in maniera pasticciata e non obbligatoria nelle linee guida ilcome disciplina di studio a livello nazionale per le medie”.