Il grande scandalo sui centri in Albania? La controspinta "togata" che compromette sicurezza e interesse nazionale

Cosa è accaduto? Un. Per la terza volta dei migranti vengono trasferiti neiine per la terza volta i trattenimenti non vengono convalidati perché i giudici ritengono che il governo abbia sbagliato ad individuare i Paesi di provenienza come sicuri, senza valutare se i singoli migranti avessero o meno diritto ad un trattamento differente. Questo è accaduto in barba ad ogni principio di separazione dei poteri, per cui è il legislatore che fa le norme e la la magistratura che le applica, se non confliggono palesemente con la Costituzione o con il diritto europeo.I 43 migranti irregolari trasferiti inavevano tutti i requisiti per essere immediatamente rimpatriati verso i loro Stati di provenienza; non avevano rilasciato alcuna dichiarazione o documento che potesse far pensare il contrario; le loro richieste di asilo erano già state tutte respinte perché manifestamente infondate.