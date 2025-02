Agi.it - Il gol dell'ex Spinazzola non basta, ci pensa Angelino al '92: la Roma blocca il Napoli sull'1-1

AGI - Ilspreca un'occasione d'oro per tentare la fuga'Inter. A, nell'ultima gara valida per la 23esima giornata di Serie A, i partenopei vengono raggiunto al 92' ed escono con un solo punto dall'Olimpico. L'ex di turno,, sil risultato al 29' del primo tempo con un pallonetto a scavalcare Svilar in uscita azzardata. Nella ripresa al 92', in pieno recupero,pareggia i conti con un tiro al volo a incrociare sul cross di Saelemakers. La capolista sale così a 54 punti, a +3'Inter (che ha una partita da recuperare), mentre i giallorossi avanzano a quota 31.