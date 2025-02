Ilgiorno.it - Il futuro della Scala, sono giorni decisivi. Il nuovo Cda, i “sassolini” di Dominique Meyer, il dopo Chailly

Milano –per il. Mercoledì è in programma l’ultima seduta del Cda uscente, che il 17 dovrebbe lasciare spazio alboard. Non ciordini del giorno a dettare i tempiseduta straordinaria, durante la quale potrebbe essere affrontato il tema di una possibile buonuscita (e di un’eventuale consulenza) per il sovrintendente, che a fine mese saluterà ufficialmente il Piermarinicinque anni. L’alsaziano, che non ha mai nascosto la delusione per il mancato rinnovo, si è tolto qualche sassolino (o meglio, macigno) dalle scarpe in un lungo articolo che “M”, il magazine del quotidiano francese Le Monde, ha dedicato al tempiolirica. Nel mirino è finito l’ormai ex sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi, che in un’occasione, per sostenere la necessità di un manager italiano in via Filodrammatici, citò l’esempio dell’Opéra di Parigi in fatto di scelte autarchiche (nonostante lì il numero uno sia tedesco).