Il fotografo Massimo Sestini la foto e quella glottide bloccata sotto il ghiaccio | Ho rischiato la morte due volte

Il, uscito pochi giorni fa dal coma dopo esser stato salvato da un malore sul lago ghiacciato di Lavarone, racconta in un’intervista a Walter Veltroni al Corriere della Sera cosa è successo. «Cominciamo col dire che io unal’ho fatta, anche quel giorno. Ci sono riuscito. Mi ero immerso con il reparto sommozzatori di San Benedetto della Guardia Costiera che era in addestramento nel lago di Lavarone,il. Non era facile, l’acqua torbida, solo un buco dal quale entrare e uscire. Per me non era la prima volta, lo avevo fatto con il Consubin della Marina Militare anni fa. Il giorno dopo dovevo volare sulla Marcialonga con l’elicottero, come sai mi piace guardare le cose che racconto da punti di osservazione particolari.». E lì, sott’acqua, spiega, gli è successa una cosa che non aveva previsto.