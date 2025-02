Quotidiano.net - Il figlio di Tajani ha un malore sul campo da calcio, trasportato in elicottero al Gemelli

Roma, 2 febbraio 2025 – lldel vice premier e ministro degli Esteri Antonio, Filippo di 31 anni, ha avuto uninmentre stava giocando acon la sua squadra, la Ferentino, ed è statocon l'dell'elisoccorso all'ospedaledi Roma. Lo rende noto la Polisportiva Città di Paliano che giocava in casa. La partita è stata sospesa in seguito aldi. ''La Società Polisportiva Città di Paliano in concordata decisione con la Società Ssd FerentinoArl, comunica la sospensione della gara che metteva oggi di fronte i due club nell'incontro valevole per la 20ª giornata del campionato di Eccellenza, a causa di unche ha colpito al 38' della prima frazione di gioco il calciatore del Ferentino, Filippo, prontamente eliin ospedale'', si legge in una nota condivisa su Facebook.