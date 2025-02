Ilfattoquotidiano.it - Il figlio di Eleonora Giorgi: “È stato l’anno più bello della nostra vita. Mamma ha fatto quel che poteva, ora vive serenamente”

“Èanchepiù: abbiamo vissuto tutto alla massima velocità, concentrandoci sul bene e tralasciando il male”. È una confessione a cuore apertola che Andrea Rizzoli haieri a Verissimo, nel salotto di Silvia Toffanin, che ha seguito e raccontato un passo alla volta l’ultimo anno di, dalla scoperta del tumore al pancreas a oggi – domenica 2 febbraio – quando l’attrice sarà a sua volta ospite nel programma di Canale 5. Gli ultimi giorni sono stati molto intensi per la famiglia-Ciavarro-Rizzoli, da un lato perché gli esami hanno rivelato che il tumore avanza inesorabilmente, dall’altro per l’uscita di Non ci sono buone notizie, il diario scritto da Andrea Rizzoli, il primogenito dell’attrice (nato dall’amore con Angelo Rizzoli), che racconta tutto, dalla tosse sospetta alla diagnosimalattia fino alla speranza di guarigione.