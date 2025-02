Bergamonews.it - Il FantaSanremo cambia look: nuova formula, nuove regole e una sigla cantata da Cristina D’Avena

Leggi su Bergamonews.it

Nuovo anno, stesso hype:ancora una volta fa il botto di iscritti, raggiungendo quota 1 milione, ma data l’attesa per questaedizione della kermesse sanremese, il numero è destinato a salire nei prossimi giorni.Con il cambio alla guida del Festival,qualcosa anche nel regolamento del gioco fantasy. La struttura rimane pressoché invariata, ma ci sono delle novità.Ogni giocatore ha a disposizione 100 baudi per acquistare 7 artisti in gara: 5 Titolari, tra cui il Capitano, e 2 Riserve. La squadra può essere modificata fino al 10 febbraio (salvo proroghe). Ecco la novità dell’anno: la formazione, infatti, si può modificare anche a Festival in corso: ad esempio si puòre il Capitano, scegliendolo sempre tra i Titolari, o si può far diventare un titolare riserva e viceversa.