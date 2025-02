Laprimapagina.it - Il destino dell’Ucraina nelle mani di Trump e Putin, non di Zelensky

Nonostante le proteste di Volodymyr, ilnon sarà deciso a Kiev, mastanze del potere di Washington e Mosca. L’eventualità di un accordo per porre fine al conflitto passa principalmente dalle volontà di Donalde Vladimir, non dalle richieste del presidente ucraino, che continua a insistere sulla necessità di un coinvolgimento diretto dell’Occidente nei negoziati.In un’intervista rilasciata all’agenzia Associated Press,ha affermato che Stati Uniti e Unione Europea dovrebbero unirsi a Russia e Ucraina al tavolo delle trattative per i futuri colloqui di pace. La dichiarazione arriva in risposta alle parole di, il quale ha rivelato che il suo team è già impegnato in discussioni “molto serie” con Mosca per trovare una soluzione al conflitto.