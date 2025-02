Il derby di Milano termina 1-1, De Vrij risponde a Reijnders

Leggi su Ildenaro.it

(ITALPRESS) – Pareggio e tanta intensità a San Siro tra Milan e Inter, che chiudono la terza stracittadina stagionale sull’1-1. Ad aprire le danze la rete nel finale di primo tempo siglata da, per il vantaggio rossonero, durato fino al 93?, ovvero fino al gol firmato De. Sfortunati i nerazzurri, che hanno colpito tre pali con Bisseck, Thuram e Dumfries. Il primo squillo del match, dopo sette minuti, è di stampo interista, sul suggerimento interno di Barella per Lautaro e il seguente appoggio dell’argentino per il tap-in vincente di Dimarco ma il gol è annullato dall’assistente per l’offside del capitano nerazzurro (con conferma da parte del Var).da subito vivo, anche se all’euforia del primo quarto d’ora segue poi un progressivo riequilibrio dei ritmi, complice l’attenzione di entrambe le squadre nell’impostare le proprie manovre.