Ilrestodelcarlino.it - Il copione si ripete, Cesena ai soliti errori. Mignani: "Abbiamo aiutato noi gli avversari"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Mister Micheleè entrato in sala stampa dovendo giustificare un nuovo ko esterno,purtroppo tutt’altro che inedito in questa stagione: "il Catanzaro a farci del male, commettendoche alla fine della partita hanno pesato parecchio. In effetti siamo riusciti a creare occasioni epure dovuto fare i conti con un pizzico di sfortuna, visto checolpito due pali e loro hanno fatto un salvataggio sulla linea, ma le cose chesbagliato hanno certamente reso le cose molto complicate. Quando eravamo sul 2-1concesso campo sbagliando un’uscita e su un ennesimo crosspreso il 3-1. I ragazzi comunque non mollano, restano sul pezzo: dobbiamo ripartire, farci forza e riprendere a lavorare duro come facciamo ogni settimana. Di certo a loro non posso rimproverare l’impegno".