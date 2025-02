Quotidiano.net - Il commercio è un’arma geopolitica: "Tecnologia e IA: Pechino è il nemico"

Leggi su Quotidiano.net

di Marta Ottaviani ROMA Un presidente che fa il duro, con ilutilizzato come arma di politica estera, ma che in casa sua potrebbe dover affrontare uno scontro istituzionale con la magistratura. Mario Del Pero, professore di Storia Internazionale all’università SciencesPo di Parigi, dà la sua lettura delle prime mosse del presidente americano. Professor Del Pero, partono i dazi sulle merci dal Canada, dal Messico e dalla Cina. Qual è la strategia di Trump? "Usa ilcome arma di politica estera. Sulla Cina, c’è una certa continuità con Biden: si colpiscono i beni che sono funzionali alla competizione tecnologica. Così gli Usa si affrancano dalla dipendenza dalla Cina e dalle supply chain mondiali, recuperando sovranità. Ma si cerca anche di colpirein ambiti tecnologicamente avanzati e sensibili anche per la loro applicabilità, soprattutto l’intelligenza artificiale.