Il Casu Marzu finisce nel museo dei cibi più disgustosi al mondo: insieme al formaggio sardo anche vino di feci umane e urina di mucca

Il, conosciutocome il “coi vermi”, è stato inserito neldeipiùal. Il prestigio non è certo dei migliori, ma capiamo meglio la storia – e le controversie – di questo alimento. I dibattiti sulvanno avanti da più di vent’anni. C’è chi afferma sia buono e commestibile e c’è chi invece lo condanna. Nel 2005, lo studioso canadese Massimo Marcone, docente presso la University of Guelph in Ontario, aveva analizzato il, affermando – in seguito ai suoi studi microbiologici e ai campionamenti del latticino – che il prodotto, se realizzato correttamente e consumato con moderazione, non facesse male alla salute. Il risultato emerso, tuttavia, non ha convinto fino a fondo, tanto che – nel 2008 – il Guinness dei Primati lo aveva definito “ilpiù pericoloso del”.