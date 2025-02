Ilrestodelcarlino.it - Il ’Carosello’ del Teatro Due Mondi per le strade di Sant’Agata

Gli animali-musicanti delDuescendono in strada:è in scena asul Santerno oggi a partire dalle 15, in occasione della festa della patrona, in piazza "umberto I. Un messaggio etico sul valore dell’accoglienza è alla base del riallestimento, a cura dello storico gruppo faentino, della celebre fiaba dei fratelli Grimm ’I musicanti di Brema’, in uno spettacolo per gli spazi aperti e per il pubblico di ogni età, che sarà presentato nell’ambito della Festa della Patrona. "Carosello mette in scena i personaggi dalla fiaba popolare ’I musicanti di Brema’ per raccontare una storia nuova, contemporanea, nelledelle città d’Europa" spiega il regista Alberto Grilli. Lo spettacolo è interpretato da Federica Belmessieri, Denis Campitelli, Tanja Horstmann, Angela Pezzi, Maria Regosa e Renato Valmori.