Il carcere raccontato in un film Proiezione alla Camera dei deputati Compagnia teatrale in primo piano

VOLTERRA“Qui è Altrove: buchi nella realtà“ è undocumentario che racconta le attività delladella Fortezza, impegnata nella realizzazione di Atlantis cap.1 – La Permanenza, sotto la direzione di Armando Punzo, alternandole con quelle delle altre compagnie teatrali ospiti a Volterra per il progetto Per Aspera ad Astra. Questo progetto, promosso da Acri e sostenuto da 12 fondazioni di origine bancaria, coinvolge 16 compagnie teatrali che operano negli istituti di detenzione italiani. E ora ecco la presentazione a Roma per domani, 3 febbraio, alle 16 nella Sala della Regina delladei. Ildocumenta il lavoro artistico svolto sia all’interno che all’esterno deldurante la masterclass di alta specializzazione con ladella Fortezza, seguita da trenta allievi provenienti da tutta Italia.