Il Captain America di Anthony Mackie confermato per Avengers: Doomsday

Ilditornerà nei prossimi due film degli: Secret Wars. La star di: Brave New World hain una nuova intervista che riprenderà il ruolo di Sam Wilson, che ha assunto il ruolo di nuovodal pensionato Steve Rogers di Chris Evans in: Endgame. Evans, nel frattempo, ha smentito le voci secondo cui avrebbe rivestito i panni di Steve Rogers. “Ci sono i due film di, si spera di avere un altro film di, e poi si vedrà“, ha dettoa Esquire, aggiungendo che si aspetta di impugnare lo scudo per “ben dieci anni“.fa parte del Marvel Cinematic Universe dal film: The Winter Soldier del 2014, quando è apparso nei panni di un ex paracadutista dell’aeronautica militare statunitense che indossava una tuta alata con jet-pack: Falcon.