Quotidiano.net - Il call center delle truffe agli anziani. Presa la banda del finto maresciallo

Roma, 2 febbraio 2025 – "Guardate, vostro figlio sta piangendo come un bambino. Ha investito una donna è spaventatissimo". Comincia così la truffa delavvocato o carabiniere, che consiste nel telefonaree raccontare loro che il figlio o la figlia sono stati arrestati e per liberarli bisogna sborsare subito una grossa somma di denaro: "Questa è la caserma dei carabinieri. La donna che ha investito sta perdendo la vita e sua figlia deve andare in carcere. Per evitare il carcere dovrà prendersi la responsabilità e risarcire personalmente i danni causati". Ma a volte arrivano quelli veri, di carabinieri. E così 21 persone sono finite in carcere, cinque ai domiciliari e tre con obblighi di presentazione su ordine della Procura di Genova con l’accusa di fare parte di un’organizzazione criminale, con base operativa e logistica a Napoli.