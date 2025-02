Sport.quotidiano.net - Il Brescia stende la Carrarese: Maran riporta la vittoria dopo tre mesi

Il ritorno in panchina diconsente aldi tornare alla. A tredall’ultimo successo (ancora in trasferta, lo scorso 3 novembre in casa della Sampdoria) le Rondinelle tornano ad assaporare il dolce sapore dellaal termine della delicata sfida sul terreno della. Un risultato fondamentale per i biancazzurri, che non solo si portano a +3 dai playout e a +4 dalla retrocessione diretta, ma tornano ad avvicinare la zona playoff. I tre punti colti allo Stadio dei Marmi rivestono un significato del tutto particolare anche dal punto di vista della compattezza e della volontà messe in mostra dagli ospiti, capaci di controbattere al deciso avvio della matricola toscana, di firmare l’uno-due decisivo sul finire del primo tempo con Bertagnoli e Borrelli (su rigore) e di resistere sino in fondo al veemente finale di unadecisa a dare tutto pur di non rimanere a mani vuote.