Quotidiano.net - Il blitz su Generali: “Operazione finanziaria”. Ma ora Unicredit è decisiva

Leggi su Quotidiano.net

Milano, 2 febbraio 2025 – L’alfieremuove in direzione Trieste e preme l’orologio che dà inizio al turno avversario, puntando dritto al re. Sull’ormai scompigliata scacchiera del panorama bancario nazionale, Piazza Gae Aulenti a sorpresa sale a oltre il 4% del capitale di. L’istituto guidato da Andrea Orcel apre un nuovo fronte nella propria strategia, dopo quelli di Commerzbank e Banco Bpm. Sono tre partite finanziarie di rilievo che mirano, nell’ottica di, a rafforzare il proprio ruolo in Italia e soprattutto in Europa, ma sono anche nuovi fili che si intrecciano con altre sfide finanziarie in corso, tra cui l’Ops di Montepaschi su Mediobanca e le mire di Delfin e Caltagirone per il controllo di, a sua volta impegnata a costruire un’alleanza con i francesi di Natixis nel risparmio gestito.