Il blitz La Cluentina parte bene poi sorpasso della Sangiorgese

: Rocchi, Torresi (82’ Pierantoni), Pagliarini (24’ Testiccioli), Trobbiani, Menghini, Bosetti, Giaconi, Giordani (68’ Troscé), Monserrat, Camilloni, Cappelletti (52’ Ibii Ngwang). All.: Travaglini.MONTERUBBIANESE: Bonifazi, Toscano, Paoloni, Raschioni Squarcia, Paniconi (65’ Ricci), Bernardini (87’ Rossi), Venturim, Pistelli, Diarra, Gibellieri (52’ Biondi). All.: Stallone. Arbitro: Spadoni di Pesaro. Reti: 7’ Camilloni, 27’ Raschioni, 41’ Gibellieri, 89’ Pistelli. Lasi aggiudica con merito la sfida-salvezza, lasembra la controfigura di quellasettimana scorsa. Eppure i locali si portano avanti con la staffilata di Camilloni (7’). La supremazia dei locali dura poco e, dopo l’uscita di Pagliarini per infortunio al 24’, si spegne del tutto.