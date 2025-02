Secoloditalia.it - Il “bestiario” di Sanremo: dal cavallo di Benigni alle papere di Travolta. Ma con Topo Gigio il festival sorprende ancora

Leggi su Secoloditalia.it

Annunciati i duetti per la serata delle cover di, tra i grandi nomi spunta quello di. Il celebre pupazzo si esibirà con Lucio Corsi, sulle note di Nel blu dipinto di blu. “Anche i topi possono volare.mi ha insegnato come non diventare una marionetta, come fare a tagliare i fili di chi ti vorrebbe far muovere a suo piacimento. Inoltre,esordì in televisione nel 1959 proprio con la voce di Modugno, in qualche modo è come se incontrasse nuovamente la sua canzone”, ha scritto Lucio Corsi. Boom d’interazioni social e giocatori del Fantain visibilio. Dopo l’annuncio, 100mila nuove squadre sono state create in meno di 24 ore. A poco più di una settimana dall’inizio, ildella musica, e del trash, si preannuncia ricco di momentinti.