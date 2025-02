Iltempo.it - "Il 51* Stato americano", il pressing di Trump sul Canada: l'offensiva sui dazi

Leggi su Iltempo.it

Donaldtorna a parlare delle sue mire espansionistiche e lo fa senza mezzi termini con i "vicini" del nord. "Paghiamo centinaia di miliardi di dollari per dare sussidi al. Perché? Non c'è un motivo. Non abbiamo bisogno di nulla di ciò che hanno loro. Abbiamo energia illimitata, dovremmo produrre le nostre auto e abbiamo più legname di quanto potremmo mai usare. Senza queste massicce sovvenzioni, ilcessa di esistere come Paese vitale. Duro ma vero!", è la dichiarazione del presidenteche lancia un messaggio destinato a far discutere: "Pertanto, ildovrebbe diventare il nostro amato 51°. Tasse molto più basse e una protezione militare di gran lunga migliore per il popolo canadese - e niente!", è l'"offerta" di. Il tycoon repubblicano ha dispostocommerciali per, Messico e Cina come forma di pressione su vari ambiti, tra cui la lotta all'immigrazione clandestina e alla diffusione negli Usa del fentanyl.