Il 2 febbraio è la Candelora | il proverbio le tradizioni e cosa si celebra in Toscana

Firenze, 22025 - Domenica 2sila. È il giorno che segna secondo alcune credenze il passaggio dall'inverno alla primavera (si trova a metà tra il solstizio d'inverno e l'equinozio di primavera). Ma da dove arriva questo nome? In questo giorno, la Chiesa cattolicala presentazione di Gesù al tempio e benedice le candele, simbolo di Cristo: da qui l'origine. IlÈ antica la tradizione della ‘’, e passa attraverso generazioni ediverse. Oggi, più comunemente, viene associata ad un detto, declinato in tutti i dialetti, ma associato allo stesso significato: “Quando vien la Candelòra dell’inverno semo fora, ma se piove o tira vento, dell’inverno siamo dentro”. Unche ha mille varianti regionali e non solo, più o meno con lo stesso significato: se c'è il sole, l'inverno avrà vita breve.