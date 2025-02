Ilnapolista.it - Ibrahimovic: «Morata? In certe situazioni, per vari motivi, non fai click. Più di questo non dico»

Zlatan, dirigente Milan per Red Bird, ha parlato a Sky prima della sfida delle 18 con l’Inter a San Siro:«Il derby è un derby. Si affronta e si vince con grande mentalità, è più di una partita. Sono due grandi club, due grandi squadre: tutti vogliono vincere, l’abbiamo preparato bene e siamo carichi, pronti».Leggi anche: Applausi ae Giuntoli che uno come Conte non lo volevano: «Gimenez lo volevamo in estate»Da ex attaccante e oggi dirigente del Milan, cosa non è andato cone perché avete scelto Gimenez?«Alvaro è una grande persona e un grande giocatore, gli auguro il meglio perché lo merita. In, per, non fai. Più dinon parlo, perché nel calcio succede. Abbiamo preso Gimenez, che seguivamo da tanti mesi e in realtà anche in estate lo volevamo però era un’altra situazione.