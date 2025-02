Notizie.com - IA Act, scattano i divieti della legge europea: cosa diventa illegale, tutte le novità

Leggi su Notizie.com

IA Act:sull’intelligenza artificiale.e quali sono i modi per intervenire. IA Act,le– notizie.comOggi, 2 febbraio,no operativi idell’Eu IA Act, lasull’intelligenza artificiale alla quale l’Europa ha lavorato dal 2021. Si applica a tutti i sistemi di IA già esistenti o in fase di sviluppo ed è il primo approccio normativo al settore, che sta rivoluzionando il mondo del lavoro e la società civile.L’intelligenza artificiale infatti, fa ormai partenostra quotidianità e influenza settori come la sanità, la mobilità, la finanza. Per questo L’Europa ha intuito la necessità di una regolamentazione, che è stata approvata ufficialmente il 13 marzo 2024 ed è stata pubblicata nella Gazzetta ufficialeCommissione Ue a luglio dello stesso anno.