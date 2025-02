Ilgiorno.it - I quarant’anni del ponte. Compleanno senza festa

Ventotto gennaio 1985, un lunedì mattina, un giorno storico per i lecchesi e per tutti i pendolari della Statale 36 di allora come di oggi e del futuro. È la data dell’inaugurazione delAlessandro Manzoni, più semplicemente il Terzo. Unper tutti appunto. Esattamentedopo un altrodestinato a rivoluzionare la viabilità della zona, ha cominciato a prendere forma: è il Quarto, che verrà costruito accanto al Terzo. Per cominciare però non sarà unper tutti, servirà solo a quanti devono andare a Lecco, risparmiando loro l’immissione in Superstrada e rallentamenti per lasciarli passare a quanti viaggiano in Super. Il Quartodovrebbe essere pronto entro l’inizio delle Olimpiadi invernali di Milano – Cortina 2026, evento per il quale è stato progettato e finanziato, proprio per rendere più agevoli e veloci i collegamenti tra Milano e la Valtellina, dove si disputeranno alcune gare a cinque cerchi.