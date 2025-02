Ilveggente.it - I pronostici di domenica 2 febbraio: Serie A, Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1

Leggi su Ilveggente.it

di: in campoA,1, c’è Roma-Napoli e il derby Milan-Inter.LadiA propone due big match: alle 18:00 c’è il derby della Madonnina con l’Inter che proverà a vendicarsi dopo la sconfitta dell’andata e quella dolorosa in rimonta della finale di Supercoppa Italiana. Una partita importante anche in ottica Scudetto, visto che poi il Napoli capolista sarà alle prese con una trasferta non semplice sul campo della Roma, rinata grazie alla cura Ranieri soprattutto nel rendimento interno.IdiA,1 (LaPresse) – IlVeggente.itAd aprire la giornata di calcio sarà però la Juventus, in crisi nera nell’ultimo periodo: la partita contro l’Empoli sembra quella giusta per tornare a sorridere con i tre punti, in modo da rilanciarsi in zona Champions