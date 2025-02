Iltempo.it - “I nostalgici del comunismo non si arrendono”. A Carrara sbuca la statua per Che Guevara

Leggi su Iltempo.it

rende omaggio a Ernesto Checon un monumento che segna una prima assoluta in Italia. L'opera, denominata “El Che”, è stata ufficialmente presentata il 31 gennaio dal Comune. La scultura ha trovato posto sulla scalinata del Baluardo, una delle aree storiche della città. Alta 2,15 metri, laè realizzata in marmo bianco die presenta nella parte superiore un ritratto in ferro ispirato alla celebre fotografia scattata da Alberto Korda. L'autore dell'opera è lo scultore argentino Jorge Romeo, che ha trasformato il progetto in realtà grazie a un'iniziativa nata nel 2021 e sostenuta da una raccolta fondi popolare. L'iniziativa è stata promossa da un comitato guidato da Alfredo Helman, esule argentino, e ha ricevuto il supporto di organizzazioni come Cgil, Anpi e Arci della zona.