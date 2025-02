Quifinanza.it - I miliardari d’Italia sono 71, chi c’è nella lista dei più ricchi

Leggi su Quifinanza.it

Ladei paperoni nostrani si allunga, con diversi nuovi entraticlassifica deimade in Italy. Cinque su 10i figli del defunto leader di Forza Italia Silvio Berlusconi, Marina, Pier Silvio, Barbara, Eleonora e Luigi, in un elenco che arriva a 71 facoltosi imprenditori e imprenditrici.A tirare le sommegli analisti della società di investimenti Ener2Crowd, secondo cui i connazionali che superano i 100 milioni di eurocirca 2.300. Stando all’indagine, nel mondo l’Italia si piazza al decimo posto della classifica dei Paesi con più magnati oltre i 30 milioni di patrimonio, per un totale di circa 5.800 su 64mila in Europa e 226mila nel mondo.L’indagine di Ener2CrowdL’indagine di Ener2Crowd si basa sull’analisi degli investitori che potrebbero finanziare i progetti della piattaforma green, divisi in quattro categorie di Ultra High Net Worth Individual (individui ad alto patrimonio netto):Sub-Hnwi, soggetti con un patrimonio finanziario superiore ai 250 mila euro e una capacità di investimento di almeno 25 mila euro annui: nel nostro Paese sarebbero in 3 milioni;Hnwi, con un patrimonio di almeno 1 milione di euro: circa 470 mila italiani;Very-Hnwi, con un patrimonio superiore ai 5 milioni di euro: 94 mila connazionali;Ultra-Hnwi, individui con un patrimonio oltre i 30 milioni di euro: in Italia 5.