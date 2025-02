Dilei.it - I Me contro Te si sposano: Lui e Sofì svelano la data del matrimonio

I MeTe hanno finalmente annunciato ladelle nozze: con un video, ovviamente pubblicato sui social, Luì ehanno fatto sapere ai loro numerosi follower che diventeranno marito e moglie a settembre 2025. La proposta di nozze era arrivata tempo fa, nell’ottobre 2021, ma l’accavallarsi dei progetti di lavoro avevano fatto slittare quelli romantici. Ora la grande svolta, per suggellare un sentimento che dura da ben tredici anni.Ildi Luì edei MeTeLuì e, ovvero Luigi Calagna e Sofia Scalia, i due fondatori dei MeTe – coppia di youtuber molto amata dai bambini e ragazzi – hanno annunciato che si sposeranno il prossimo settembre e lo hanno fatto con un video pubblicato sui propri social. Lei in minidress bianco e velo in testa a simboleggiare l’abito da sposa, lui in giacca e bermuda, hanno srotolato un cartellone con scritta lamentre una pioggia di coriandoli dorati cadeva dall’alto.