Liberoquotidiano.it - I ladri provano a entrare a casa sua: grosso spavento per Meret, come li mette in fuga

Disavventura per Alex, portiere del Napoli, che la sera scorsa ha beccato imentre cercavano di intrufolarsi asua. In serata il 27enne friulano stava tornando nel suo appartamento con la sua famiglia, nella zona di Lucrino a Pozzuoli, in provincia di Napoli, quando ha visto due uomini che stavano cercando dinel salone di- secondo quanto riferito dal quotidiano Cronache di Napoli - avrebbe urlato e messo ini due. Poi, avrebbe chiamato la polizia. Che ora avrebbe avviato le indagini sul caso, controllando le telecamere, per capire chi stesse cercando di comre il furto. Alla fine, dopo il brutto momento, il portiere partenopeo è rientrato a. L'episodio è accaduto intorno alle 23.30 dello scorso 21 gennaio, ma è venuto alla luce solo nelle ultime ore.