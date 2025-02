Bergamonews.it - I genitori di Giulio Regeni tra gli ospiti di Fazio: la tv del 2 febbraio

Per la prima serata in tv, domenica 2, su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Mina Settembre 3”, con Serena Rossi e Giuseppe Zeno.Verranno proposti due episodi dal titolo “Il peso del sangue” e “Pastorale napoletana”.Nel primo, Mina si trova di fronte un caso delicato, una casa-famiglia sta chiudendo e due bambini, inseparabili come fratelli, rischiano di essere mandati in strutture diverse. Un operatore, che ha con loro un rapporto di profondo affetto, vorrebbe adottarli, ma un oscuro passato familiare rappresenta un ostacolo apparentemente insormontabile.Nel secondo, Jonathan ha bisogno dell’aiuto di Mina. Sospetta che un ragazzo che allena faccia uso di sostanze dopanti e che, addirittura, ci sia un giro losco proprio all’interno della palestra. Mina, per andare fino in fondo, dovrà richiedere l’aiuto di Irene ma, soprattutto, dovrà richiamare in servizio Fiore che incontrerà nuovamente Jonathan.