I gagliardettî della nazionale | l’Aquila d’Austria 

I gagliardettiAustriaca:d’AustriaLo splendido esemplare odierno testimonia la bellezza dei gagliardetti che viene espressa negli esemplari prodotti sia per laAustriaca sia per i club nel periodo che parte dagli anni Venti fino a lambire gli anni Sessanta. Nel dettaglio il valore aggiunto del gagliardetto di cui trattasi, a parte la cura nei dettagli degli accessori (cordino, pendaglio, ecc.) è nel ricamo centrale del, ripreso dall’araldica. In questo casoad una festaraffigura la rottura con l’araldo del Regno Austro – Ungarico, in cui era presente un’aquila bicefala, e riporta negli artigli del rapace una falce ed un martello simboli introdotti a partire dal 1921 ed atti a identificare la pari uguaglianza tra le classi sociali.