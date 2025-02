Ilrestodelcarlino.it - I cent’anni di ’Cin Ci Là’

La grande operetta torna al Teatro Masini di Faenza, oggi alle 16, in occasione dei cento anni dalla composizione diCi Là’, scritta da Carlo Lombardo e Virgilio Ranzato e portato in scena dalla Compagnia di Corrado Abbati. L’allestimento vede in scena Antonella De Gasperi, Fabrizio Macciantelli, Mariska Bordoni, Davide Zaccherini, Ilaria Monteverdi, Federico Bonghi, Matteo Catalini, Matteo Bartoli e i danzatori del Balletto di Parma, con le coreografie di Francesco Frola. La direzione musicale è affidata ad Alberto Orlandi, mente la regia è di Corrado Abbati.Ci Là’, anche per il suo nome curioso, è il titolo d’operetta più noto in Italia e questo sicuramente grazie alla sua musica immediata e dal ritmo spigliato, ma anche al clima assolutamente divertente suggerito dal testo.