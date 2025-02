I cannonieri corrono in rivolta mentre Erling Haaland e Co volto umiliano

Leggi su Justcalcio.com

2025-02-02 20:29:00 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news:L’Arsenal ha prodotto una performance scintillante per smantellare il Manchester City 5-1 allo stadio Emirates.La partita è durata quasi immediatamente. Prima del secondo minuto, Manuel Akanji di City è stato catturato in possesso, permettendo a Kai Havertz di balzare e quadrare la palla a Martin Odegaard.Il capitano dell’Arsenal non ha commesso errori, facendo a casa per dare un vantaggio in anticipo alla sua squadra. I Gunners pensavano di aver raddoppiato il loro vantaggio pochi minuti dopo quando Gabriel Martinelli ha lanciato Stefan Ortega, ma l’obiettivo è stato escluso per il fuorigioco.City si stabilì lentamente nel gioco e la loro pressione ha dato i suoi frutti al 55 ° minuto.