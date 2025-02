Top-games.it - I 5 personaggi più potenti nei videogiochi

Ovviamente in quasi tutti iabbiamo a che fare condai poteri sovrannaturali o comunque con abilità fuori dal comune. Oggi però vogliamo fare una lista con i 5piùnei, quelli che vanno oltre tutti gli altri.Sephiroth – Final Fantasy VII, tra ipiùdi sempreSephiroth è uno dei protagonisti dei giochi dedicati alla settima fantasia finale di Square. Passato da buono a completamente pazzo, Sephiroth è sicuramente uno dei più.Apparso come villain principale nel Final Fantasy VII originale, ha in se il potere di distruggere l’intero sistema solare nella sua forma finale.Oni Akuma – Super Street Fighter IVGià di suo Akuma è potente e ogni sua apparizione nella serie di Street Fighter lo rende di fatto uno deipiù forti di sempre.