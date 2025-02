Oasport.it - Hockey pista: tutto invariato dopo la diciassettesima giornata. Vittoria per Trissino, bene Lodi e Forte

Rimanelavalida per la Serie A1 2024-2025 di. Le prime delle tre squadre della classe hanno infatti vinto le rispettive partite, consolidando il proprio piazzamento in graduatoria. Si tratta di successi facili. La capolistaad esempio ha regolato senza patema alcuno Monza, passando in esterna per 3-6. Nessun problema neanche per Bassano che, invece, ha timbrato una manita al Novara chiudendo i conti per 5-1, stesso risultato didei Marmi, corsara lontano da casa in quel di Montebelluna. Non sbaglia poi la seconda, squadra che ha passeggiato sul campo di Giovinazzo imponendosi per 2-6. Benissimo anche Follonica, la quale ha superato nel derby Grosseto per 4-2.inoltre per Sarzana su Sandrigo (6-4), oltre che per Valdagno su Viareggio (2-3).