Hockey ghiaccio | super Asiago nel sabato di ICE League La squadra italiana batte Vienna 3-0

Sorrideneldedicato al Campionato ICE2024-2025 disu. Laha infatti trovato la vittoria contro, imponendosi tra le mura amiche con il sonoro punteggio di 3-0, raccogliendo così punti importanti in classifica. Partita a senso unico quello del team nostrano che, dopo un primo periodo di assestamento, è passata in vantaggio al 3:23 del secondo tempo grazie a Misley su una situazione di inferiorità. Il raddoppio è invece arrivato al 9:30 dell’ultimo atto grazie a Gennaro. Il tris è stato messo a referto invece nelle battute finali quando, sfruttando la porta vuota, Saracino (18:38) ha timbrato il 3-0 dopo la combinazione con Gennaro e Ierullo, mettendo in cassaforte il risultato. L’ICEtornerò domani, domenica 2 febbraio.