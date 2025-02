Oasport.it - Hockey ghiaccio: sorride solo l’Unterland nel sabato di Alps League. Sconfitte per Renon e Merano

Leggi su Oasport.it

Dueed una vittoria nel delicatodel Campionato2024-2025 disu. L’unica squadra a trovare il successo è stata infatti, mentre siachehanno subito una battuta d’arresto.I Cavaliers nello specifico si sono imposti per 2-1 avendo la meglio sul Bregenzerwald per 2-1. Decisivo in tal senso il primo periodo, contrassegnato dalle reti di Sullman e Samtis. K.O quasi indolore invece per, team che già staccato il pass per il turno successivo frenato in trasferta dal KHL Sisak per 3-0. Combattutissima poi la disputa tra Kitzbuhel e, terminata per 8-4 in favore degli austriaci, abili a indirizzare il match nei primi 30 minuti grazie a ben cinque reti, gestendo poi anche il cameback degli avversari. L’tornerà domani, domenica 2 febbraio.