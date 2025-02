Oasport.it - Hockey ghiaccio: netti ko per Bolzano e Val Pusteria in ICE League

La domenica sera – 2 febbraio 2025 – della prima fase dell’ICE2024-2025 non regala soddisfazioni alle squadre italiane impegnate sul.Incappa in un pesante 6-2 ilche, in trasferta, viene battuto dai Red Bull Salisburgo. In Austria non c’è mai partita: i padroni di casa partono forte sin da subito, prendono il largo, e poi controllano il match. Huber e Nissner (autore di una doppietta) mandano al tappeto le “Foxes” che nel terzo periodo riescono a smuovere lo “0” dalla casella dei gol fatti grazie alle reti di Finoro e Seed.Non va meglio al Val, battuto addirittura 7-2 dai Black Wings Linz. Sviluppo della partita simile a quello del, i “Lupi” non riescono a trovare il ritmo partita venendo trafitti a più riprese: Ograjensek, Lebler e Knott segnano e si esaltano.